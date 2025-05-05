Кузнецова призвала исследовать причины отсутствия у молодых людей мотивации к созданию многодетной семьи

[[video=]] В России сегодня насчитывается 2,5 млн многодетных семей, что является вызовом обществу,.[[video=]] В России сегодня насчитывается 2,5 млн многодетных семей, что является вызовом обществу, государственной и информационной политике, поэтому нужно исследовать причины отсутствия у молодых людей мотивации к их созданию.