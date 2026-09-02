Ефимов рассказал о переселении 25 домов в Дмитровском районе

С 2019 года в Дмитровском районе Москвы переселили или переселяют жильцов 25 домов по программе реновации.
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