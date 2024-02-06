В Киеве предрекли печальную судьбу преемнику Залужного

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Преемника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который займет пост после его отставки, ждет печальная судьба, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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