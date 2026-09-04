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Газета.ру

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"Единая Россия" предложила присвоить звание "Город трудовой доблести" 12 городам

"Единая Россия" предложила присвоить звание "Город трудовой доблести" 12 городам

Партия «Единая Россия» обратилась к главе российского государства Владимиру Путину от имени горожан с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам.

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