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Орловские новости

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ИП Орловской области пополнили бюджет на 38,1 млн рублей

ИП Орловской области пополнили бюджет на 38,1 млн рублей

К началу августа в регионе по патентной системе работали более 6,9 тыс. предпринимателей, оплативших патенты на сумму свыше 38 млн рублей.

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