❗️ Волонтёры из Симферополя приехали в Керчь, чтобы помочь устранять последствия выброса мазута на берег «Я приехала ребятам из Керчи на помощь, потому что прекрасно понимаю, что мы тут нужны.
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❗️ Волонтёры из Симферополя приехали в Керчь, чтобы помочь устранять последствия выброса мазута на берег «Я приехала ребятам из Керчи на помощь, потому что прекрасно понимаю, что мы тут нужны.