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Обрушился целый подъезд: ракета попала в жилой дом в Белгороде

Обрушился целый подъезд: ракета попала в жилой дом в Белгороде

На улице Щорса в Белгороде после удара обрушился подъезд многоэтажки. Под завалами могут находиться десятки жителей.

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