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Слёт «Скальпелей» в Польше — хороший знак: 9-го ударили по Киеву, а 10 сентября в Жешув потянулась спецавиация

Слёт «Скальпелей» в Польше — хороший знак: 9-го ударили по Киеву, а 10 сентября в Жешув потянулась спецавиация

Слёт «Скальпелей» в Польше — хороший знак: 9-го ударили по Киеву, а 10 сентября в Жешув потянулась спецавиация Медицинские борта из стран НАТО вывозят раненых наёмников, а заодно и трупы «офицеров удачи» Виктор Сокирко Фото: ZumaTASS Материал комментируют: Борис Джерелиевский Аэропорт «Ясенки» близ польского города Жешув (RZE) известен как крупный логистический хаб, через который НАТО поставляет вооружения и боеприпасы для ВСУ.

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