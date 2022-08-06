Ветераны потребовали запретить концерт Вити АК-47 и весь рэп в РФ

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, а также руководителю Следственного комитета РФ с требованием запретить концерт рэпера Вити АК-47 в Екатеринбурге.