Бутылка ждёт героя

На своих двоих у него лучше получается, хотя 23-летнего бегуна в одном тапке всё равно догнали. Прав у него нет, а наколесил он на кучу штрафов, в том числе и за то, что катался по тротуарам, не уступил дорогу, пытался удрать от полиции, проезд на красный, покинул место ДТП и т.