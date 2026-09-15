Бутылка ждёт героя

На своих двоих у него лучше получается, хотя 23-летнего бегуна в одном тапке всё равно догнали. Прав у него нет, а наколесил он на кучу штрафов, в том числе и за то, что катался по тротуарам, не уступил дорогу, пытался удрать от полиции, проезд на красный, покинул место ДТП и т.
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