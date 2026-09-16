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ИИ разложил покупателей «ОЛА ОЛА» на пять групп

ИИ разложил покупателей «ОЛА ОЛА» на пять групп

Петербургская марка «ОЛА ОЛА» уже семь лет работает на пересечении моды и искусства — выпускает вещи с авторскими принтами, ручной вышивкой и регулярно объединяется с художниками и музеями.

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