ИИ разложил покупателей «ОЛА ОЛА» на пять групп

Петербургская марка «ОЛА ОЛА» уже семь лет работает на пересечении моды и искусства — выпускает вещи с авторскими принтами, ручной вышивкой и регулярно объединяется с художниками и музеями.
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