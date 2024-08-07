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В США рассказали о радости штаба Трампа от выбора Харрис вице-президента

В США рассказали о радости штаба Трампа от выбора Харрис вице-президента

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии, экс-главы государства Дональда Трампа рад выбору его оппонента на выборах Камалы Харрис губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидатуры в вице-президента.

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