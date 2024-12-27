Провольнев избежал наказания за эпизод с травмой Кузнецова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение не накладывать санкций на защитника ЦСКА Владислава Провольнева за силовой прием против форварда СКА Евгении Кузнецове, сообщается на официальном сайте лиге.
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