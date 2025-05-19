Переговорам конец? Трамп готовится к "плану Б". В сторону России полетели санкционные угрозы

Bloomberg: Трамп может поддержать новый законопроект о санкциях против России.По информации агентства Bloomberg, Дональд Трамп может согласиться на ужесточение санкций против России, если она откажется идти на уступки по украинскому конфликту.
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