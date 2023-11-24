Ошибка, которая нам уже аукается. Политнавигатор В Крыму сельская стримерша получила от Украины $50 и отдала России $900 Несколько жителей Крыма привлечены судом к ответственности за дискредитацию ВС РФ.
Я против апартеида, но за некоторую рационализацию вопросов гражданства
Комментарии
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Егор П
скорее всего чебуреки какие то.
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Егор, а про этих импортных мразях, я бы четвертовал!!! Нагнали миллионами сюда, нахрен бы они нужны, власть с ними не может справиться, на фронт их хотят отправить? Им даже кирку и саперную лопату доверять нельзя!!!
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1 час.
ТС
Татьяна Степанова
за любую проукраинскую выходку - пинком в любимую сине-желтую недострану!
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58 мин.
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