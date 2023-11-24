Я против апартеида, но за некоторую рационализацию вопросов гражданства

МП

Михаил Пантюхин

Егор, а про этих импортных мразях, я бы четвертовал!!! Нагнали миллионами сюда, нахрен бы они нужны, власть с ними не может справиться, на фронт их хотят отправить? Им даже кирку и саперную лопату доверять нельзя!!!