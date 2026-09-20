Комаров: Идел буе федераль округында тавыш бирүчеләр саны 2021 елгы күрсәткечтән артты

Идел буе федераль округы төбәкләрендә Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда катнашучылар саны 2021 елдагы сайлаулар белән чагыштырганда 10 процентка югарырак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым