НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Комаров: Идел буе федераль округында тавыш бирүчеләр саны 2021 елгы күрсәткечтән артты

Комаров: Идел буе федераль округында тавыш бирүчеләр саны 2021 елгы күрсәткечтән артты

Идел буе федераль округы төбәкләрендә Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда катнашучылар саны 2021 елдагы сайлаулар белән чагыштырганда 10 процентка югарырак.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым