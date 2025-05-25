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"Иди сюда красотка": Приезжие схватили контролера женщину и избили за просьбу оплатить проезд

"Иди сюда красотка": Приезжие схватили контролера женщину и избили за просьбу оплатить проезд

Avia.pro - СМИ Обычная проверка билетов в автобусе в Твери обернулась настоящей драмой.

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Комментарии
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Максим Чернышов
Пора этих приезжих наказывать по закону их же шериата, да на главных площадях городов, под видеокамеры.
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34 мин.
ЯО
Яна Орлова
А чо??? Руки отрубать за неуплату в общ. транспорте?
Ответить
17 мин.
Егор П
Защитник черножопых явился, депутат, искусствовед и работник космической отрасли.
Ответить
2 мин.
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