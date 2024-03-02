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Экономист посоветовал россиянам поспешить открывать вклады с высокими ставками

Экономист посоветовал россиянам поспешить открывать вклады с высокими ставками

РИАМО - 2 мар. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отметил, что россиянам стоит быстрее открывать банковские депозиты с высокими ставками, поскольку существуют ожидания рынка в плане снижения ставки, сообщает «Лента.

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