Реставрация доходного дома Депре: исторический облик возвращается в Москву

В Москве стартуют реставрационные работы в доходном доме Е.А. Депре на Петровском бульваре. Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что восстановят фасады, чердачные помещения, декоративные элементы и исторический облик интерьера.
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