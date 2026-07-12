Кошмарный сон Трампа: нефть может взлететь до $90 на фоне хаоса в Ормузском проливе

Цены на нефть могут подскочить до $90 за баррель, если США не заключат долгосрочную сделку с Ираном.С таким предупреждением выступил журнал Fortune, назвав эту перспективу "кошмарным сценарием" для администрации Дональда Трампа накануне ноябрьских промежуточных выборов.