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Царьград

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Кошмарный сон Трампа: нефть может взлететь до $90 на фоне хаоса в Ормузском проливе

Кошмарный сон Трампа: нефть может взлететь до $90 на фоне хаоса в Ормузском проливе

Цены на нефть могут подскочить до $90 за баррель, если США не заключат долгосрочную сделку с Ираном.С таким предупреждением выступил журнал Fortune, назвав эту перспективу "кошмарным сценарием" для администрации Дональда Трампа накануне ноябрьских промежуточных выборов.

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