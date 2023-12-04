Израиль ночью атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 4 декабря атаковала 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, бои на территории анклава продолжают и сухопутные части, сообщила в понедельник, 4 декабря, армейская пресс-служба.