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Израиль ночью атаковал 200 военных объектов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 4 декабря атаковала 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, бои на территории анклава продолжают и сухопутные части, сообщила в понедельник, 4 декабря, армейская пресс-служба.

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