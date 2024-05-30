Новые исследования: Как лечили рак в Древнем Египте

Недавнее исследование показало, что борьба с раком началась значительно раньше, чем считалось. Археологи обнаружили, что древние египтяне более 4000 лет назад пытались хирургическим путем удалять злокачественные опухоли, передает techno.
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