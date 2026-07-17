Умерла режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова

Она считалась одной из главных фигур клуба. Александр и Светлана Масляковы, фото: Legion MediaО смерти Светланы Анатольевны стало известно 17 июля 2026 года, как сообщает официальный телеграм-канал «КВН»:«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова.