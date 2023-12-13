Зорькин: Конституция должна быть вплетена в законы и действия людей

В Конституции есть все необходимое, главное — осмыслить ее, правильно пользоваться и идти вперед. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе торжественной части пленарного заседания Совфеда в честь 30-летия палаты регионов, сообщает «СенатИнформ».
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