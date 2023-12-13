Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Очень  легко  посчитать  ОБЪЕМ    этих  тоннелей...Ведь  они  не  широкие...После  легко  можно  высчитать  ОБЪЕМ    ...Израиль начал зат...
  • айрат
    Эту мразь отловить и отпилить ему голову прямо под ногами памятника, тем же инструментом, которым он отпиливал голову...В Москве возбудил...
  • Vladimir Godunov
    У меня у самого есть собака, но как с ней гулять по городу, и на окраинах города если это ласковый лабрадор(ша). Наш ...Стая собак напала...

Зорькин: Конституция должна быть вплетена в законы и действия людей

В Конституции есть все необходимое, главное — осмыслить ее, правильно пользоваться и идти вперед. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ходе торжественной части пленарного заседания Совфеда в честь 30-летия палаты регионов, сообщает «СенатИнформ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх