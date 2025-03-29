FT: Мелони верит, что Путин будет соблюдать договоренности по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский коллега Дональд Трамп убедит заключить такое соглашение.
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