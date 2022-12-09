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Самсонов сделал 1-й шатаут в сезоне, отбив 29 бросков. Он первая звезда матча с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил все 29 бросков в матче чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:0) и был признан первой звездой.

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