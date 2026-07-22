Саудовская Аравия: Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что нефтяной танкер загорелся после попадания снаряда примерно в 70 морских милях (130 км) к юго-западу от Аль-Шукайка, регион Джазан, около 23:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу) 22 июля после того, как базирующиеся в Йемене хуситы заявили, что напали на два танкера под саудовским флагом, LAYLA и ENCELIA.