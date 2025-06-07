Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск удалил твит о том, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

Маск удалил твит о том, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

Миллиардер Илон Маск удалил свое сообщение в соцсети Х о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и склонении их к проституции.

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