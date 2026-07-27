В Астрахани проведено рейдовое мероприятие по постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Каспийской флотилии совместно с представителями иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие о постановке на воинский учет натурализованных граждан, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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