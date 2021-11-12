В последние несколько недель активность натовских кораблей и авиации в Черном море стало настолько сильным, что не заметить его было просто невозможно.
НАТО интенсивно провоцирует Россию на конфликт в Черном море
Комментарии
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Виталий
Как сказал Я. Кедми, Израиль давно бы уже успокоил провокаторов, потопив пару-тройку судов.
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15 час.
1
Александр Рожков
А почему нет ответки? Почему бы нам не продемонстрировать возле США то же самое? Кишка тонка?
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14 час.
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