Закон и Порядок

135 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Брежнева
    Не могут жить мирно пиндосские гадюки!НАТО интенсивно п...
  • АЛЕКСЕЙ
    На войне, как на войнеЛукашенко — Еврос...
  • АЛЕКСЕЙ
    поведуй свою версию, рассмотрим.Лукашенко — Еврос...

НАТО интенсивно провоцирует Россию на конфликт в Черном море

НАТО интенсивно провоцирует Россию на конфликт в Черном море

В последние несколько недель активность натовских кораблей и авиации в Черном море стало настолько сильным, что не заметить его было просто невозможно.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий
Как сказал Я. Кедми, Израиль давно бы уже успокоил провокаторов, потопив пару-тройку судов.
Ответить
1
15 час.
Александр Рожков
А почему нет ответки? Почему бы нам не продемонстрировать возле США то же самое? Кишка тонка?
Ответить
14 час.
Татьяна Брежнева
Не могут жить мирно пиндосские гадюки!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх