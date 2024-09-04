Участники форума «Мой голос» обсудят подготовку к выборам в Госсовет РТ

5 сентября в Татарстане стартует республиканский форум избирателей «Мой голос». Его участники обсудят подготовку к предстоящим выборам в Государственный Совет республики, в том числе защиту голосов избирателей, обеспечение легитимности предстоящего голосования, работу наблюдателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии