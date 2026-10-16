Русская теннисистка Диана Шнайдер завершила участие в турнире WTA 1000 в Ухане, уступив в четвертьфинале Елене Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (8:6), 6:1.
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