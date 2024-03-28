20-литровые канистры, бочки и реагенты: ФСБ накрыла в Челябинске нарколабораторию

Чёрные лаборанты были участниками межрегионального преступного сообщества.Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области ликвидировали на территории региона подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков.
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