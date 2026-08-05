Лазарев и Басков поддержали участника шоу "Народный кастинг"

7 августа на телеканале «Россия» в шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» в Самаре Сергей Лазарев и Николай Басков поддержали молодого исполнителя после разногласий с Ириной Ортман, вызванных ее честной оценкой выступления.
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