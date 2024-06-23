Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Играх БРИКС

На Играх БРИКС, проходивших в Казани, российским дзюдоистам удалось завоевать четыре золотые медали. Победители были выявлены в весовых категориях до 81 кг (Абас Азизов), до 52 кг (Глафира Борисова), до 100 кг (Нияз Билалов) и до 57 кг (Ирина Зуева).
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