Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Играх БРИКС

На Играх БРИКС, проходивших в Казани, российским дзюдоистам удалось завоевать четыре золотые медали. Победители были выявлены в весовых категориях до 81 кг (Абас Азизов), до 52 кг (Глафира Борисова), до 100 кг (Нияз Билалов) и до 57 кг (Ирина Зуева).