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После визита Зеленского ко въезду в Купянск российские войска перерезали дорогу на Кучеровку и Петропавловку

После визита Зеленского ко въезду в Купянск российские войска перерезали дорогу на Кучеровку и Петропавловку

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