После визита Зеленского ко въезду в Купянск российские войска перерезали дорогу на Кучеровку и Петропавловку

На фото присутствует флаг запрещённой в РФ террористической организации ОУН-УПАРоссийские войска увеличили площадь территории контроля в городской черте Купянска и окрестностях этого города в Харьковской области.
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