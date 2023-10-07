Цифровые похоронные сервисы Подмосковья – лучшие в России

На оформление необходимых документов и услуг требуется менее одного дня.Похоронные сервисы Подмосковья признаны одними из лучших в России, говорится в «Белой книге» региональных практик за 2022 год, которую представила федеральная антимонопольная служба, сообщает главное управление региональной безопасности региона.