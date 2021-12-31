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AFP: США выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя Симург на орбиту

AFP: США выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя Симург на орбиту

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. США выразили обеспокоенность запуском Ираном ракеты-носителя на орбиту, так как это может способствовать развитию баллистической программы иранских властей, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента США, Ранее официальный представитель отдела космических разработок при министерстве обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни сообщил, что иранская ракета-носитель "Симург" в четверг впервые доставила на орбиту одновременно три исследовательских груза.

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