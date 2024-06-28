В Skyrim добавили высокополигональных драконов с текстурами 16K. Они стали выгля...

В Skyrim добавили высокополигональных драконов с текстурами 16K. Они стали выглядеть более грозно и напоминают динозавровМоддер с ником Lucaoys добавил в Skyrim Special Edition высокополигональных драконов с текстурами в разрешении 16K (в четыре раза выше, чем в оригинальной версии).
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