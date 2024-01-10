Валерий Панов Конфликт с Украиной стал переломным моментом для нынешнего миропорядка с одним «полюсом» и установленными «правилами» геополитической игры.
«Не воюйте с русскими…» - к итогам военной кампании 2023 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Егорян Грузовян
https://www.youtube.com/watch?v=Uo42IPlAG7g
ПОТОМУ ЧТО Я РУССКИЙ
YouTube
Ответить
18 час.
Александр Миронов
Заколотить Окно в Европу! Заколотить Окно в Европу! Заколотить – и баста! И пошли они все в 'опу – Солитёров братство. То фашистов воскрешают – Вопреки Конвенции . С Гегемоном разрушают Страны, сеют бедствия. Откровенным неприличьем Поражают: блудом, дичью. Как в бульварном цирке: Лицемерие, двуличье. Вопреки здравому смыслу – Сами в санкциях продули. В Страсбурге давно согнули У Фемиды коромысло. Восемь лет – срок долговатый, Очевидное не принимают. Кем назначен виноватый, Под того и подгоняют. Боинг сбит, витают души Средь заоблачных долин. У хохлов ошиблись «уши» – Ждали борт номер Один ! Заколотить Окно в Европу! Пётр Первый нас простит. Он не знал в какую 'опу Россия в будущем влетит. МАЛ.
Ответить
18 час.
Александр Миронов
Ответить
18 час.
Свежие комментарии