«Не воюйте с русскими…» - к итогам военной кампании 2023 года

Александр Миронов

Заколотить Окно в Европу! Заколотить Окно в Европу! Заколотить – и баста! И пошли они все в 'опу – Солитёров братство. То фашистов воскрешают – Вопреки Конвенции . С Гегемоном разрушают Страны, сеют бедствия. Откровенным неприличьем Поражают: блудом, дичью. Как в бульварном цирке: Лицемерие, двуличье. Вопреки здравому смыслу – Сами в санкциях продули. В Страсбурге давно согнули У Фемиды коромысло. Восемь лет – срок долговатый, Очевидное не принимают. Кем назначен виноватый, Под того и подгоняют. Боинг сбит, витают души Средь заоблачных долин. У хохлов ошиблись «уши» – Ждали борт номер Один ! Заколотить Окно в Европу! Пётр Первый нас простит. Он не знал в какую 'опу Россия в будущем влетит. МАЛ.