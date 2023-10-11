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Мирослава Бердник: Украинский национализм формировался в условиях отсутствия СВОЕГО государства

Мирослава Бердник: Украинский национализм формировался в условиях отсутствия СВОЕГО государства

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Меня часто спрашивают: Пока полная победа украинского национализма заключается в полном разрушении своего государства.

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