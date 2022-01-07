ВАНГА ГОВОРИЛА О ВЕРЕ КОТОРАЯ ВОЗРОДИТСЯ В РОССИИ

Провидица Ванга видела то, что видеть простым смертным недоступно, ибо когда у человека нарушается одно из пяти органов чувств, в данном случае - зрение, то открывается глубинное зрение - видение Души или наитие - обостряется шестое чувство.
Провидица Ванга видела то, что видеть простым смертным недоступно, ибо когда у человека нарушается одно из пяти органов чувств, в данном случае - зрение, то открывается глубинное зрение - видение Души или наитие - обостряется шестое чувство.
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