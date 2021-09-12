Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Они скоро превратятся в полноценных дебилов. Не стоит на дураков обращать стол...На Украине предло...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    США самый страшный террорист в мире.Кто разрушил башн...
  • Руслан Баратов
    В точку!Кто разрушил башн...

Майкл Снайдер: После этого пути назад нет

Майкл Снайдер: После этого пути назад нет

Это самая отвратительная вещь, которую когда-либо делал Джо Байден. Это говорит о многом, потому что у Байдена долгая история совершения отвратительных поступков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх