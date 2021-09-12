Майкл Снайдер: После этого пути назад нет

Это самая отвратительная вещь, которую когда-либо делал Джо Байден. Это говорит о многом, потому что у Байдена долгая история совершения отвратительных поступков.
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