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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой сказал, что с деньгами смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком»

– Сколько людей уже в Спартаке поменялось. Каждый год об этом говорим. Сейчас какой-то Эштор (Пол Эшуорт, – Sports) ушел, елки-палки, никто даже не знал, как он выглядел.

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