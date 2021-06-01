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Козицын создает свою бизнес-империю отдельно от УГМК

Козицын создает свою бизнес-империю отдельно от УГМК

На чем легендарный бизнесмен зарабатывает деньги. Список активовОтделение Козицына от холдинга началось в 2014 году Аксиома «УГМК равно Козицын, Козицын равно УГМК» теперь для жителей Свердловской области существует с оговорками и уточнениями.

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