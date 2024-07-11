Пугачева после удара по Киеву, в результате которого украинские системы ПВО попали в детскую больницу, обвинила российские войска, написав "Бог терпелив.
Покровский запел: "Боже, храни Америку". Эск-депутат: "Это - враг. Подлежит ликвидации"
Комментарии
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Сергей Рубцов
Как надоела эта шваль до блевоты!!!! Хватит о них писать!!!! Эта падаль сама сдохнет без нашей помощи!!!!
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11 час.
Аудрюс
Такое впечатление, что все эти "поуехавшие" заказывают статьи блогерам и не важно критические или хвалебные, лишь бы их не забывали!
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5 час.
Jolie
дану.... всегда интересно почитать что-то -чтобы понять-была ты права или заблуждалась... вот про этих ,думаю-уже никто не заблуждается. Как говорится: друзей держи близко,а врагов- ещё ближе.
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4 час.
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