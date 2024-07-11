Покровский запел: "Боже, храни Америку". Эск-депутат: "Это - враг. Подлежит ликвидации"

Сергей Рубцов Как надоела эта шваль до блевоты!!!! Хватит о них писать!!!! Эта падаль сама сдохнет без нашей помощи!!!!

Аудрюс Такое впечатление, что все эти "поуехавшие" заказывают статьи блогерам и не важно критические или хвалебные, лишь бы их не забывали!