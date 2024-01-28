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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    А чего мы от них хотим? Они, вообще-то, не наши "союзники".... Они союзники Гитлера. Гитлер просто не оправдал их над...Переписываешь уче...
  • Елена Киршанская
    Наши сняли очень хорошее кино   "Праведник". Урсуляк снял, это который сделал "Ликвидацию"   Рекомендую. Тут вам и ис...Переписываешь уче...
  • vladstamp
    Фильм надо снимать!!!Дерзкая операция ...

Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии

Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии

Внимательно вчера наблюдал за похабенью, творящейся на Западе вокруг двух величественных дат из истории Великой Отечественной войны.

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Комментарии
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Балу -
Добра они не помнят и понимают только силу... А мы - зла не помним и не любим применять силу... А силу русский применяет только как исключительную меру, когда другие методы уже не действуют...
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13 час.
Елена Киршанская
Наши сняли очень хорошее кино   &quot;Праведник&quot;. Урсуляк снял, это который сделал &quot;Ликвидацию&quot;   Рекомендую. Тут вам и история, тут вам и география.https://www.kinopoisk.ru/film/4484927/?utm_referrer=yandex.ru
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kinopoisk
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5 час.
Галина Смирнова
А чего мы от них хотим? Они, вообще-то, не наши &quot;союзники&quot;.... Они союзники Гитлера. Гитлер просто не оправдал их надежд. Ну прямо, как Зеля. Зеля, смотри, сегодня с тобой весь мир, а завтра, в Гааге, если что, один будешь сидеть))))
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2 час.

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