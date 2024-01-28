Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии

Балу - Добра они не помнят и понимают только силу... А мы - зла не помним и не любим применять силу... А силу русский применяет только как исключительную меру, когда другие методы уже не действуют...

Елена Киршанская Наши сняли очень хорошее кино "Праведник". Урсуляк снял, это который сделал "Ликвидацию" Рекомендую. Тут вам и история, тут вам и география.https://www.kinopoisk.ru/film/4484927/?utm_referrer=yandex.ru Яндекс kinopoisk