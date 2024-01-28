Внимательно вчера наблюдал за похабенью, творящейся на Западе вокруг двух величественных дат из истории Великой Отечественной войны.
Переписываешь учебник истории? Помни про учебник географии
Комментарии
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Балу -
Добра они не помнят и понимают только силу... А мы - зла не помним и не любим применять силу... А силу русский применяет только как исключительную меру, когда другие методы уже не действуют...
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13 час.
Елена Киршанская
Наши сняли очень хорошее кино "Праведник". Урсуляк снял, это который сделал "Ликвидацию" Рекомендую. Тут вам и история, тут вам и география.https://www.kinopoisk.ru/film/4484927/?utm_referrer=yandex.ru
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kinopoisk
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5 час.
Галина Смирнова
А чего мы от них хотим? Они, вообще-то, не наши "союзники".... Они союзники Гитлера. Гитлер просто не оправдал их надежд. Ну прямо, как Зеля. Зеля, смотри, сегодня с тобой весь мир, а завтра, в Гааге, если что, один будешь сидеть))))
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2 час.
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