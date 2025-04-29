Шли казнить русских - после слёзы, раскаяния: Убиты самые опасные "девочки из ВСУ". Бросили детей, пытали гражданских. Некрологи монстров

Русская армия ликвидировал сразу нескольких известных карательниц. В Сети дольно много кадром с тем, как многие попадают в плен – шли казнить и убивать русских, но были пойманы, стали прикидываться операторами, слёзы, раскаяния, мольбы.
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