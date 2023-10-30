Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

802 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lenivka
    у нас уже 44 года совместной жизни,а у родителей было бы 70 лет.Россиянам от 65 л...
  • Ингерман Ланская
    автор этой хрени хоть бы прикинул: 65 лет и 50 лет семейной жизни..Это КАК??Россиянам от 65 л...
  • lenivka
    Моя знакомая тоже делала операцию на позвоночнике в другом городе.Летела одна.Ей бортпроводницы постелили на полу у д...Отказ стюардессы ...

Эту монету из СССР сейчас купят за 10 млн рублей: отыщите в бабушкином кошельке

Эту монету из СССР сейчас купят за 10 млн рублей: отыщите в бабушкином кошельке

Некоторые советские монеты сегодня оцениваются гораздо выше своего номинала, сообщает news.rambler (18+).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕИ
Евгений Иванов
В каком бабушкином кошельке ты её искать собрался. Это штучные экземпляры
Ответить
2 д.
Ингерман Ланская
поискать несуществовашую монету? только экс-совок. для рекламы совдепии, может такое предложить... а вот, нопример, Рубль 1825 (реально существовавшей монеты) стоит 30 миллионов
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх