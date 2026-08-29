Калининград: как бывшая немецкая твердыня Кенигсберг стала российским анклавом?

Есть в современной России область, которая географически оторвана от остальной страны. Омывается Балтикой, граничит с Польшей и Литвой, а по сути — вечный форпост, плацдарм, «окно в Европу», доставшееся ценой невероятного военного напряжения.
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